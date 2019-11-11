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Katar’dan Türkler’e davet

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2019
KATAR’DAN TÜRKLER’E DAVET

Ali Alwaleed Al Sani, "Katar'da cazip imkanlar var. Türk şirketleri iş vizesi, işgücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir" diye konuştu.

Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani, "Katar'da cazip imkanlar var. Türk şirketleri iş vizesi, işgücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir" diye konuştu.

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