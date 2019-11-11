Katar’dan Türkler’e davet

Katar Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Ali Alwaleed Al Sani, "Katar'da cazip imkanlar var. Türk şirketleri iş vizesi, işgücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir" diye konuştu.

Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi"Katar'da cazip imkanlar var. Türk şirketleri iş vizesi, işgücü hareketliliği, daimi ikamet, mülkiyet edinme ve cazip yerel fonlara erişim anlamında yatırım dostu düzenlemelerden rahatlıkla yaralanabilir" diye konuştu.