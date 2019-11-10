Sandıktan esnafa maaş
Giriş Tarihi: 10.11.2019
SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı şimdi Bağ- Kur'lulara da Ahilik sandığı sistemi ile geliyor. 1 Ocak 2020'den itibaren Ahilik Sandığı devreye girecek.SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı şimdi Bağ- Kur'lulara da Ahilik sandığı sistemi ile geliyor. 1 Ocak 2020'den itibaren Ahilik Sandığı devreye girecek.
Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Şu anda uygulanan 2.558,40 TL'lik brüt asgari ücrete göre esnaftan aylık en az 51,17 lira kesinti yapılacak. Devlet de bunun üzerine 25,59 lira verecek. Böylece toplamda 76 lira 76 kuruşluk bir prim ödemesi sandıkta birikmeye başlayacak. Ancak uygulama 1 Ocak'ta başlayacağı ve 2020'de asgari ücret artacağı için bu rakamlar değişecek. İşsizlik maaşı alabilmek için iş yerinin kapanması ya da mahkemeye iflas için başvurulmuş olması gerekecek.
İsteğe bağlı sigortalılar, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç tüm Bağ- Kur'lular kapsama girecek. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar da yararlanacak. Şirket ortakları da sandık sistemine girebilecek
Brüt maaşın yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak verilecek. Ancak üst sınır yine brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamayacak. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; damga vergisi hariç aylık en az 1023,36, en çok 2.046,72 lira işsizlik ödeneği verilecek. Maaş miktarı 1 Ocak'ta artacak.
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