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Türk dizileri ihracatı artırıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2019
TÜRK DİZİLERİ İHRACATI ARTIRIYOR

Yurt dışında gören, ihraç edildikleri ülkelerde Türkiye imajına, ürünlerinin tanıtımına katkı sağlayarak hizmet ve mal dış satımının artmasında etkili olan Türk dizilerinin ihracat tutarı geçen yıl itibarıyla 500 milyon dolara ulaştı.

Yurt dışında gören, ihraç edildikleri ülkelerde Türkiye imajına, ürünlerinin tanıtımına katkı sağlayarak hizmet ve mal dış satımının artmasında etkili olan Türk dizilerinin ihracat tutarı geçen yıl itibarıyla 500 milyon dolara ulaştı. Türk dizilerinin büyük bir kısmının yayınlandığı ve Karayip ülkelerinden Venezuela, Brezilya, Peru, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Şili'ye mal ihracatında son 3 yılda yüzde 500'ü bulan artışlar yaşandı.

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