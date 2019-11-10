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Ekspres trenle mesafeler kısalıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2019
EKSPRES TRENLE MESAFELER KISALIYOR

Ulaştırma 2020 yılında yeni () hatlarını işletmeye almaya hazırlanırken, verimliliği artırmak için de YHT güzergahlarında ekspres seferlere başlayacak.

Ulaştırma 2020 yılında yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını işletmeye almaya hazırlanırken, verimliliği artırmak için de güzergahlarında ekspres seferlere başlayacak. Seferler büyük şehirlerin arasında gerçekleşecek. - demiryolu hattı, tamamlanarak imalat sanayii sektörlerinin , Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK

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