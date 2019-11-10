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İndirim çılgınlığına dikkat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2019
İNDİRİM ÇILGINLIĞINA DİKKAT

Elektronik ticarette ve perakendede beklenen indirim dönemleri yaklaşıyor. 'da , 'da Muhteşem Cuma ve 2 Aralık'ta Siber Pazartesi olarak indirimli alışveriş günleri şeklinde ilan edildi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Birçok marka hazırlıklara şimdiden başladı. İlk 11.11 tarihli Bekarlar Günü var. E-ticaret sitelerinde satışlarda en az yüzde yüzlük artışlar bekleniyor" dedi. Uzmanlar ise vatandaşları uyararak, fiyatları çok iyi kontrol etmelerini istedi.

Elektronik ticarette ve perakendede beklenen indirim dönemleri yaklaşıyor. 'da , 'da Muhteşem Cuma ve 2 Aralık'ta Siber Pazartesi olarak indirimli alışveriş günleri şeklinde ilan edildi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Birçok marka hazırlıklara şimdiden başladı. İlk 11.11 tarihli Bekarlar Günü var. E-ticaret sitelerinde satışlarda en az yüzde yüzlük artışlar bekleniyor" dedi. Uzmanlar ise vatandaşları uyararak, fiyatları çok iyi kontrol etmelerini istedi.

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