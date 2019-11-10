Faiz indi konut talebi arttı
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Kamu bankalarının öncülüğünde konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi ertelenen talebi patlattı. Konut satışları artarken uzmanlar fiyatlar düşükken ev almanın tam zamanı olduğunu söylüyor.Kamu bankalarının öncülüğünde konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi ertelenen talebi patlattı. Konut satışları artarken uzmanlar fiyatlar düşükken ev almanın tam zamanı olduğunu söylüyor. Emlak uzmanı Rodi Kayım, "Faiz indirimi sektöre ilaç gibi geldi. Bu oranların devam etmesi alt ve orta gelirde olup da ev sahibi olmak isteyenler için fırsat. Ev almak istedikleri çevreyi iyi araştırıp makul fiyatlarda ev bulabilirler" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
- Altın resmen çakıldı! Kritik eşiğin altına çekildi...
- Hastasına bakana 1.444 TL maaş
- Yüzlerce personel alınacak! Başvurular için son günler...
- 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
- Traktör satışına faiz indirimi dopingi
- Esnafa işsizlik maaşı müjdesi! İşte şartlar...
- Sandıktan esnafa maaş
- BTK'dan 0850'li hatlara önlem! O aramalar mercek altına alındı!
- Trend topic
Daha Fazla Gör
- İstanbul TEM otoyolunda otobüs alev aldı!
- Devlet Bahçeli "10 Kasım" mesajında CHP'yi hedef aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "10 Kasım" mesajı
- İstanbul Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine daldı!
- Bursa'da iki grup birbirine girdi! Yaralılar var...
- Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı
- Muhammed Mursi döneminin Adalet Bakanı Ahmed Süleyman'a şartlı tahliye!
- Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
- Son dakika: İstanbul Başakşehir'de hareketli dakikalar! Polis aracını çaldı
- Son dakika: Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
- İşte PKK'ya düzenlenen Kıran operasyonlarının bilançosu
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması