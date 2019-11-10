Hastasına bakana 1.444 TL maaş
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Ocak’ta evde bakım parası da zamlanacak. Şu ana kadar oluşan zam oranına göre aylık bin 444 liraya çıkacak. Gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek.Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. Evde bakım yardımı, Ocak'ta zamlanacak. Halen bin 384 lira seviyesinde bulunan aylık tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle artacak. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre oluşan yüzde 4.31 zam oranına göre aylığın tutarı bin 444 liraya çıkacak.
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