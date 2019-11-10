İndirim oyunu! Önce fiyatları ikiye katladılar sonra sözde indirim yaptılar
Giriş Tarihi: 10.11.2019
İnternetten pazarlama yapan Trendyol, ürünlerin fiyatını önce ikiye katladı. Sonra da sözde indirim yaptı. Fakat tüketici bu oyunu yutmadı, vatandaşlardan siteye tepki yağdı.Birçok markayı pazarlayan Trendyol adlı site, kampanya yaptı. "İndirim" adı altında vurguna imza attı.
Etiketleri önce yüzde 100 artırdı. Sonra "Yüzde 50 indirimli" satışa çıkardı. Fakat tüketici bu cinliği yutmadı.
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