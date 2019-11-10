10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İndirim oyunu! Önce fiyatları ikiye katladılar sonra sözde indirim yaptılar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2019
TREND TOPİC

pazarlama yapan , ürünlerin fiyatını önce ikiye katladı. Sonra da sözde yaptı. Fakat tüketici bu oyunu yutmadı, vatandaşlardan siteye tepki yağdı.

Birçok markayı pazarlayan adlı site, kampanya yaptı. "" adı altında vurguna imza attı.



Etiketleri önce yüzde 100 artırdı. Sonra "Yüzde 50 indirimli" satışa çıkardı. Fakat tüketici bu cinliği yutmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN