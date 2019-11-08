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Taşıtta yeni kampanya

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019
TAŞITTA YENİ KAMPANYA

3 kamu bankasının ardından 3 kamu katılım bankası da taşıt finansmanı kampanyası başlattı. , ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda aylık yüzde 0.49-0.69 oranla finansman sağlayacak.

3 kamu bankasının ardından 3 kamu katılım bankası da taşıt finansmanı kampanyası başlattı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda aylık yüzde 0.49-0.69 oranla finansman sağlayacak. Anlaşmalı firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota olarak belirlendi. Kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

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