Çinli ICBC'den İstanbul'a 594 milyon dolarlık yatırım
Dünyanın en büyük bankası olan Çinli ICBC, Türkiye'ye müthiş bir yatırım yaptı. İstanbul'daki Levent Tower'ı 594 milyon dolara satın almak üzere el sıkıştı.
ICBC Bankası, Zincirlikuyu'da yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesini 594 milyon dolara satın aldı.
Konu hakkında yapılan açıklama şöyle;
Yeşil GYO'nun %25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif haberlerin önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.'nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere;
ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolar (550 milyon dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı'ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı'nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız.
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