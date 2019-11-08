08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Çinli ICBC'den İstanbul'a 594 milyon dolarlık yatırım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019
ÇİNLİ ICBC'DEN İSTANBUL'A 594 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Dünyanın en büyük bankası olan Çinli , 'ye müthiş bir yatırım yaptı. 'daki 'ı 594 milyon dolara satın almak üzere el sıkıştı.

Bankası, Zincirlikuyu'da yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı Tower 205 Projesini 594 milyon dolara satın aldı.

Konu hakkında yapılan açıklama şöyle;

Yeşil GYO'nun %25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif haberlerin önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.'nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere;

ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolar (550 milyon dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı'ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı'nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN