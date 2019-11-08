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Çalışana koruma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019
ÇALIŞANA KORUMA

Hükümet, sistemini değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için kapsamlı bir reform paketi hazırladı. Eksik ücret bildirimine karşı önemli adımlar atılacak. Prime esas kazancı düşen çalışanlara mesaj gönderilecek. Riskli işyerleri denetlenecek.

Hükümet, sistemini değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için kapsamlı bir reform paketi hazırladı. Prime esas kazancı düşürülen veya eksik bildirilen sigortalıya sahip çıkılacak. Özel sektörde çalışanların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

BİLGİLENDİRME YAPILACAK
Doktor, mühendis, avukat, sporcu ve öğretmen meslek gruplarındaki sigortalıların kazançlarını eksik bildirdiği tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup yazılacak. Bu kapsamda mağdur olan çalışanlara da elektronik ortamda bilgilendirme yapılacak. Riskli olduğu belirlenen işyerleri denetlenecek.


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