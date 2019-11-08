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Öğretmenlere KPSS ayarı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019
ÖĞRETMENLERE KPSS AYARI

Öğretmen adaylarının öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi. Öte yandan, yeni yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, öğretmen adaylarının 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları 2 yıl geçerli olacak.

Öğretmen adaylarının öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi. Öte yandan, yeni yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, öğretmen adaylarının 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları 2 yıl geçerli olacak.

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