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Dedikodu yapan tazminattan olur!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019
DEDİKODU YAPAN TAZMİNATTAN OLUR!

Çalışma hayatımızı düzenleyen kurallar işçiler kadar işverenleri de koruyor. Mesai arkadaşının dedikodusunu yapan işten atılır mı? Tazminat alır mı? Bu kanun yöneticileri de kapsar mı? Detaylar haberimizde...

Çalışma hayatımızı düzenleyen kurallar işçiler kadar işverenleri de koruyor. İşini iyi yapmayan, şirketine zarar veren çalışanlar işlerinden olabiliyor. Dedikodu yapmak da tazminatsız kovulmaya sebep olan eylemlerden birisi. 'nda işverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarma halleri sıralanırken 'dedikodu yapmak' fiili açıkça zikredilmese de birçok madde bu konuyu düzenliyor. Örneğin, "İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması" maddesi ile "İşçinin, işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması" maddeleri dedikodu sonucunu da ortaya çıkartıyor. Dedikodu yaparak işyerinde huzurun kaçırılması işin yapılmasını engelleyici ortam oluşturulması da tazminatsız kovulmaya sebep olabiliyor. Birçok Yargıtay kararında da dedikodu yapmanın işten çıkartma için 'haklı neden' sayıldığı da görülüyor.


FARUK ERDEM - TAKVİM

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