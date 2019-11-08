Milyonerlerin mevduatı 145 milyar TL arttı
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı Eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 olurken, mudilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 255 milyar 273 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 9 ayda 26 bin 763 kişi arttı.Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı Eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 olurken, mudilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 255 milyar 273 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 9 ayda 26 bin 763 kişi arttı.
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