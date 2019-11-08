KOBİ'lere e-ticaret desteği
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Türkiye'deki operasyonlarında 1 yılı geride bırakan Amazon.com.tr, Türk KOBİ'leri bir araya getirdiği ilk satıcı toplantısını İstanbul'da yaptı. Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes, Amazon Lojistik'i Türkiye'de hizmete açtıklarını belirterek, "Hedefimiz, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak" diye konuştu.Türkiye'deki operasyonlarında 1 yılı geride bırakan Amazon.com.tr, Türk KOBİ'leri bir araya getirdiği ilk satıcı toplantısını İstanbul'da yaptı. Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes, Amazon Lojistik'i Türkiye'de hizmete açtıklarını belirterek, "Hedefimiz, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak" diye konuştu.
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