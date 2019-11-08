08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

KOBİ'lere e-ticaret desteği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019
KOBİ'LERE E-TİCARET DESTEĞİ

'deki operasyonlarında 1 yılı geride bırakan Amazon.com.tr, Türk 'leri bir araya getirdiği ilk satıcı toplantısını 'da yaptı. Başkan Yardımcısı , 'i Türkiye'de hizmete açtıklarını belirterek, "Hedefimiz, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak" diye konuştu.

Türkiye'deki operasyonlarında 1 yılı geride bırakan Amazon.com.tr, Türk 'leri bir araya getirdiği ilk satıcı toplantısını 'da yaptı. Başkan Yardımcısı Alex Ootes, 'i 'de hizmete açtıklarını belirterek, "Hedefimiz, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN