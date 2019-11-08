08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

15 şirkete ‘en iyi yönetilen’ ödülü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019
15 ŞİRKETE ‘EN İYİ YÖNETİLEN’ ÖDÜLÜ

Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye'de ilki düzenlenen En programının 2019 yılı kazananları belli oldu. 15 şirket, 'En Şirketler' unvanına hak kazandı. , "Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum" dedi.

Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye'de ilki düzenlenen En programının 2019 yılı kazananları belli oldu. 15 şirket, 'En Şirketler' unvanına hak kazandı. Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, "Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN