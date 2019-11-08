Yabancı tahvile koştu
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Hazine'nin 5 yıl vadeli yaptığı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterilen tahvil ihracı, 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvile yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı.Hazine'nin 5 yıl vadeli yaptığı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterilen tahvil ihracı, 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tahvile yaklaşık 200 yabancı yatırımcı katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.
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