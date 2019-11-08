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Uluslararası ödül kazandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019
ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI

tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan (), 'tan 'Dünyanın En Çok ' ödülünü aldı. BTM , ödül ile BTM'nin artık global bir oyuncu olduğunun kanıtlandığına işaret ederek, "Bu ödül sadece BTM'nin değil 'deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır" dedi.

İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan (), 'tan 'Dünyanın En Çok Gelecek Vadeden Programı' ödülünü aldı. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, ödül ile BTM'nin artık global bir oyuncu olduğunun kanıtlandığına işaret ederek, "Bu ödül sadece BTM'nin değil 'deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır" dedi.

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