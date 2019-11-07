Yeşillik alarmı!
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Ispanak tedirginliği tüm yeşillikleri sardı. Esnaf,‘Vatandaş ıspanağı görünce pırasayı, rokayı da almıyor. Yeşilliklere karşı ön yargı oluştu’ dedi.İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Kocaeli'deki zehirlenme vakaları üzerine zararına bile satılmayan ıspanak, tezgahta kaldı. 200'e yakın kişiyi hastanelik eden ıspanak, diğer yeşilliklerin satışını da vurdu. Pazar esnafı Emrullah Dekak, "Ispanak geçen hafta 5 liraydı. Şimdi 2 lira ama satılmıyor. Ispanağı gören pırasayı da rokayı da almıyor. Diğer yeşilliklerin satışını da etkiliyor" diye konuştu.
ISPANAK MASUM
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, tedavi görenlerin evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden alınan numunelerin analizinin tamamlandığını açıkladı. Yetkililer, "Numunelerde mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir" dedi.
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