Öğrencilerin merakla beklediği KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? Öğrenciler kredi ve burs sonuçlarının nasıl sorgulanacağını araştırmaya başladı. 2019 KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sonuç sorgulama sisteminde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. KYK'dan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

KYK'DAN AÇIKLAMA

KYK'dan yapılan açıklamada, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.