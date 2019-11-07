Golfe geliyorlar
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Türk Hava Yolları’nın düzenlediği golf turnuvasının ikinci bölümü bugün başlıyor. Dünyaca ünlü yıldızlar Antalya’da yarışacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, turnuvanın her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü söyledi.Türk Hava Yolları'nın (THY) amatör golf turnuvası 'Turkish Airlines World Golf Cup'ın final serisi 70 ülkeden 101 oyuncunun katılımıyla Antalya'da oynandı. Turnuvayı, ABD'li Luke Zhao kazandı. Zhao, 7-10 Kasım'da yapılacak 'Turkish Airlines Open Pro-Am' profesyonel golf turnuvasında dünyaca ünlü profesyonel golf yıldızlarıyla oynama şansı yakaladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, turnuvanın her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü söyledi.
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