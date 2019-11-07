Yaşı bekleyen teste girmeli
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Ülkemizde özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan birçok çalışan prim ve yıl şartını tamamlamış durumda. Bu sigortalılar şimdi yaş şartının dolmasını bekliyorlar. Bir kısmı çalışmaya ve prim ödemeye devam ederken bir kısmı da tazminatını alarak çalışmadan yaşı bekliyor. Peki primi ve yılı dolduran herkes sağlık hizmetlerinden yararlanır mı? GSS primi hangi durumda karşılanır? Detaylar haberimizde...Ülkemizde özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan birçok çalışan prim ve yıl şartını tamamlamış durumda. Bu sigortalılar şimdi yaş şartının dolmasını bekliyorlar. Bir kısmı çalışmaya ve prim ödemeye devam ederken bir kısmı da tazminatını alarak çalışmadan yaşı bekliyor. Çalışanlar açısından sağlık hizmetleri bakımından bir problem çıkmıyor. Çalıştıkları için zaten Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri yatırılmış oluyor. Ancak çalışmayan ve birinin bakmakla yükümlü kişisi olmayanlar, yani eşinin ya da çocuğunun sigortasından yararlanmayanlar açısından durum değişiyor. Bu şekilde olanların gelir testi yaptırıp gerekirse GSS primi ödemesi gerekiyor. İşten ayrıldıktan sonra sigortalılar açısından 100 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı var. Bu 100 günün sonrasında eğer çalışmaya başlamazlarsa GSS primi ödemek durumundalar. Bunun için öncelikle gelir testi yaptırmakta fayda var. Çünkü eğer gelir testinde kriterlere uygun çıkarsanız bu kez GSS primlerinizi devlet karşılıyor. Bunun dışında kalanlar ise her ay GSS primi ödemek zorunda.
BU YIL SINIR 852 TL
Kişi başı gelir bu yıl için 852,89 liranın altındaysa primleri devlet karşılıyor.
Brüt asgari ücret 2.558,40 lira
Kişi başı gelir sınırı 852,89 lira
Aylık GSS primi 76,75 lira
TAKVİM
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