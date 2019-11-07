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MTV artışı düşecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2019
MTV ARTIŞI DÜŞECEK

Kamuoyunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi ve harçların 1 Ocak'ta yüzde 22.58 artacağı gündeme geldi. Hazine ve yetkilisi, rakamların kararı ile belirlenebileceğini vurguladı. 'deki artış 2019'da Cumhurbaşkanı kararı ile aşağı çekilmişti.

Kamuoyunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi ve harçların 1 Ocak'ta yüzde 22.58 artacağı gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı. 'deki artış 2019'da kararı ile aşağı çekilmişti.

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