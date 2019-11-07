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Çocuğunun isteği girişimci yaptı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2019
ÇOCUĞUNUN İSTEĞİ GİRİŞİMCİ YAPTI

'da yaşayan , oğluna aradığı oyuncağı bulamayınca kendisi ahşaptan oyuncak tasarlamaya başladı. Tasarımlarına ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Cücü, "Bu ilgi, gittikçe de büyüyor. Birçok dükkanla çalışıyorum, evden ürün satışım da oluyor dedi.

Antalya'da yaşayan Müge Cücü, oğluna aradığı oyuncağı bulamayınca kendisi ahşaptan oyuncak tasarlamaya başladı. Tasarımlarına ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Cücü, "Bu ilgi, gittikçe de büyüyor. Birçok dükkanla çalışıyorum, evden ürün satışım da oluyor dedi. Tasarımlarının sadece ile sınırlı kalmadığını vurgulayan 41 yaşındaki Cücü, birçok tatil beldesiyle de iş yaptığını anlattı. Cücü, hedefinin ise yurt dışındaki ünlü tasarım dükkanlarıyla çalışmak olduğunu söyledi.

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