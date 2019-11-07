Çocuğunun isteği girişimci yaptı
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Antalya'da yaşayan Müge Cücü, oğluna aradığı oyuncağı bulamayınca kendisi ahşaptan oyuncak tasarlamaya başladı. Tasarımlarına ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Cücü, "Bu ilgi, gittikçe de büyüyor. Birçok dükkanla çalışıyorum, evden ürün satışım da oluyor dedi.Antalya'da yaşayan Müge Cücü, oğluna aradığı oyuncağı bulamayınca kendisi ahşaptan oyuncak tasarlamaya başladı. Tasarımlarına ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Cücü, "Bu ilgi, gittikçe de büyüyor. Birçok dükkanla çalışıyorum, evden ürün satışım da oluyor dedi. Tasarımlarının sadece Antalya ile sınırlı kalmadığını vurgulayan 41 yaşındaki Cücü, birçok tatil beldesiyle de iş yaptığını anlattı. Cücü, hedefinin ise yurt dışındaki ünlü tasarım dükkanlarıyla çalışmak olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Daha Fazla Gör
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
- Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
- Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…
- Palamut diye satılan tombik balığına dikkat! Balık pazarında alarm…
- Son Dakika: Bakan Fatih Dönmez'den o işçilere tazminat müjdesi!
- Türk savunma sanayisi güçleniyor! 2020'de...