Sabancı’nın satışları % 17 arttı
Giriş Tarihi: 07.11.2019
SabancI Holding'in, yılın ilk 9 ayındaki konsolide satışları yüzde 17 artışla 45 milyar liraya yükseldi. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Açıkladığımız 9 aylık finansal sonuç tablosu, operasyonel ve mali performasımızın; planlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. Türkiye'de, büyümek için yüksek potansiyel taşıyan sigorta sektöründe pozitif görünümümüz devam ediyor" dedi.SabancI Holding'in, yılın ilk 9 ayındaki konsolide satışları yüzde 17 artışla 45 milyar liraya yükseldi. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Açıkladığımız 9 aylık finansal sonuç tablosu, operasyonel ve mali performasımızın; planlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. Türkiye'de, büyümek için yüksek potansiyel taşıyan sigorta sektöründe pozitif görünümümüz devam ediyor" dedi.
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