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Bursa’da iş buluşması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2019
BURSA’DA İŞ BULUŞMASI

Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, ve Kent Konseyi işbirliğiyle 21 Kasım'da düzenlenecek ' ve İstihdam Buluşması' iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, ve Kent Konseyi işbirliğiyle 21 Kasım'da düzenlenecek 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması' iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.

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