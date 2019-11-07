Bursa’da iş buluşması
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, İŞKUR ve Kent Konseyi işbirliğiyle 21 Kasım'da düzenlenecek 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması' iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, İŞKUR ve Kent Konseyi işbirliğiyle 21 Kasım'da düzenlenecek 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması' iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.
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