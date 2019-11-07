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Otomobilde Türkiye'nin tercihi beyaz!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2019
OTOMOBİLDE TÜRKİYE'NİN TERCİHİ BEYAZ!

Bu yılın ilk 9 ayında trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53.7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24.1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.

Bu yılın ilk 9 ayında trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53.7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24.1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi. Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Siyah renk büyük araçlarda tercih ediliyor. Beyaz renkli araçlar ise genelde B ve C segment araçlarda daha çok tercih ediliyor. Farklı renklerde ve metalikte fiyat farkı oluyor" dedi.

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