07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bebekli, hamile ve hastaya uçuş önceliği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2019
BEBEKLİ, HAMİLE VE HASTAYA UÇUŞ ÖNCELİĞİ

() Genel Müdürü , dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulamanın 'de başlayacağını belirterek, "Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak" dedi.

Devlet Meydanları İşletmesi () Genel Müdürü Hüseyin Keskin, dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulamanın 'de başlayacağını belirterek, "Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak" dedi. Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara iz yollar, bekleme koltukları, engelli otoparkı, engelli check-in ve pasaport bankosu gibi kolaylıklar da sağlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN