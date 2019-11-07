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‘Fatih sondaja başlayacak’

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2019
‘FATİH SONDAJA BAŞLAYACAK’

Enerji Bakanı , 'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yavuz sondaj gemisi sondajına başladı. Fatih gemisi de ilk sondajı bitirdi, yenisine başlayacak" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 'de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yavuz sondaj gemisi sondajına başladı. Fatih gemisi de ilk sondajı bitirdi, yenisine başlayacak" dedi.

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