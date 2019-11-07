07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Meclis ‘Maket ev’i inceleyecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2019
MECLİS ‘MAKET EV’İ İNCELEYECEK

Meclis 'maket ev' satışlarını ve bu satışlar sırasında yapılan dolandırıcılık olaylarını inceleyecek. Başkanı , şikayetleri incelemek üzere komisyon kuracaklarını bildirdi.

Meclis 'maket ev' satışlarını ve bu satışlar sırasında yapılan dolandırıcılık olaylarını inceleyecek. Başkanı Belma Satır, şikayetleri incelemek üzere komisyon kuracaklarını bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN