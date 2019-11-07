8 ülkeye makine satıyor
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Babasının kapatmak istediği şirketin yönetimini 15 yıl önce devralan İzmitli iş kadını Serap Demirer; İrlanda, İtalya, Almanya, Irak, Bangladeş, Kenya, Rusya ve Kazakistan'a sanayi makineleri satıyor.Babasının kapatmak istediği şirketin yönetimini 15 yıl önce devralan İzmitli iş kadını Serap Demirer; İrlanda, İtalya, Almanya, Irak, Bangladeş, Kenya, Rusya ve Kazakistan'a sanayi makineleri satıyor. Emektar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer, "Babam yaşı icabı şirketi kapatmak, işi bırakmak istedi. Ben babamın bıraktığı noktadan yepyeni bir harita çizerek, bu işi devraldım. Üniversal, CNC makineleri, kaynak teknolojisi ve saç işleme makineleri ticareti, imalatı ve tasarımı yapıyoruz" dedi. Babasının kendisine her zaman güvendiğine ve destek verdiğine işaret eden Demirer, "Erkek egemen bir sektör. Çok zor bir sektör. Ekibinizin iyi olması çok önemli. Ekip iyi olursa başarı gelir" şeklinde konuştu.
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