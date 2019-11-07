Çiftliğinin sütünü sütmatik ile satıyor
Giriş Tarihi: 07.11.2019
Yozgatlı girişimci Taha Arslan, 'sütmatik' kurdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan destek alan 24 yaşındaki Arslan, büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Devlet desteğiyle aldığı 40 büyükbaş sayısını 110'a çıkaran Arslan, "Sütmatik ile el değmeden sağılan sütü vatandaşa sunuyoruz. İlk etapta Sorgun'daki sütmatik sayısını artıracağız" dedi.Yozgatlı girişimci Taha Arslan, 'sütmatik' kurdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan destek alan 24 yaşındaki Arslan, büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Devlet desteğiyle aldığı 40 büyükbaş sayısını 110'a çıkaran Arslan, "Sütmatik ile el değmeden sağılan sütü vatandaşa sunuyoruz. İlk etapta Sorgun'daki sütmatik sayısını artıracağız" dedi.
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