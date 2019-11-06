Lüks gemilerin rotası İstanbul
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle İstanbul kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek" dedi.Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle İstanbul kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek" dedi.
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