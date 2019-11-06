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Lüks gemilerin rotası İstanbul

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2019
LÜKS GEMİLERİN ROTASI İSTANBUL

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek" dedi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek" dedi.

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