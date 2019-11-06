06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Liseden 217 milyon lira gelir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2019
LİSEDEN 217 MİLYON LİRA GELİR

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi. En yüksek gelir sağlanan iller sırasıyla , ve Hatay oldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi. En yüksek gelir sağlanan iller sırasıyla , ve Hatay oldu. Ankara'da 10 ayda yaklaşık 20 milyon, Antalya'da 14 milyon ve Hatay'da 11 milyon liralık üretim gerçekleşti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN