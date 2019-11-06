Liseden 217 milyon lira gelir
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi. En yüksek gelir sağlanan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay oldu.Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu yılın 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildi. En yüksek gelir sağlanan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay oldu. Ankara'da 10 ayda yaklaşık 20 milyon, Antalya'da 14 milyon ve Hatay'da 11 milyon liralık üretim gerçekleşti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Albayrak, "Geleceğe Nefes" seferberliğine katıldı
- Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınız var...
- Lüks gemilerin rotası İstanbul
- Dar gelirliye ev fırsatı
- ASELSAN'dan 9 ayda rekor kar
- Aylıklara 740 TL zam! 1.6 milyon kişiyi ilgilendiriyor...
- Erken emeklilik fırsatı! Belgeyi sunanlar yaşadı...
- Yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı
- İşte Fitch'in not değişiminin nedenleri!
- Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde
Daha Fazla Gör
- Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
- Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?
- Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
- İran dördüncü adımı açıkladı! "Geri dönüş yok"
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek
- Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
- Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!
- Bakan Fatih Dönmez: Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna tepki
- Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan böyle görüntülendi
- FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına flaş operasyon