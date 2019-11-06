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Dar gelirliye ev fırsatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2019
DAR GELİRLİYE EV FIRSATI

'nca, 'deki dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla '' başlatıldı.

Çevre Bakanlığı'nca, 'deki dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla '' başlatıldı. Projeyle, kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin işbirliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek.

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