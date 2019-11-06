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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı | İşte en çok kazandıran sektör

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2019
BORSA YÜKSELİŞTE! İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 101.143,74 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 618,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,87 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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