'Ispanak' çöp oldu
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Ispanaktan zehirlenenlerin sayısı 196’ya ulaşırken, vatandaş ıspanaktan elini eteğini çekti. Toptancıların elinde tonlarca ıspanak kaldı, üretici emeklerinin çöp olmasına isyan etti.İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'de ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı 196'a çıkarken, İstanbul Hali'ndeki tonlarca ıspanak çöp oldu. Beypazarı'ndaki ıspanaklar da imha edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Sebzeleri ayrıştırın ve bol su ile yıkayın" dedi. Toptancılar ıspanaktan büyük zarar ettiklerini söylerken, üreticiler ise emeklerinin çöp olmasına isyan etti.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan: Ispanağın hal fiyatı 3.5 liradan 1 liraya düştü. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Tarım ilacı ve yabani ot karışması ihtimali gündeme geldi. Devlet sahada takip etmeli.
Bayrampaşa Hali'nde toptancı Bayram Kozan: Beypazarı ıspanağından zehirlenme olduğu söyleniyor ama bugün Manisa'dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Künyede kullanılan ilaç, gübre ve su belli.
Bayrampaşa Hali'nde toptancı Erdoğan Aslanhan: 250 kasa ürün elimizde kaldı. 5 kasa sattık.
Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek: Trakya'da elle toplama yapılıyor, ot karışamaz.
Tekirdağ'da pazarcı Sedat Evelek: Ispanağın boyu 30-40 santim, güzel avrat otunun ise 1.5 metre. Karışması mümkün değil.
Yaşar Üniversitesi Doç. Dr. Seda Genç: Ürünlerde pestisitli ilaç kullanılıyor. Bu yüzden sirkeyle değil, ılık suyla yıkanmalı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde
- Bakan Albayrak, "Geleceğe Nefes" seferberliğine katıldı
- ASELSAN'dan 9 ayda rekor kar
- Liseden 217 milyon lira gelir
- Erken emeklilik fırsatı! Belgeyi sunanlar yaşadı...
- Dar gelirliye ev fırsatı
- Lüks gemilerin rotası İstanbul
- İşte Fitch'in not değişiminin nedenleri!
- Yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı
- Konut kredisi çekenler dikkat! Bankalardan binlerce TL alacağınız var...
Daha Fazla Gör
- Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
- Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?
- Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
- İran dördüncü adımı açıkladı! "Geri dönüş yok"
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek
- Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
- Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!
- Bakan Fatih Dönmez: Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna tepki
- Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan böyle görüntülendi
- FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına flaş operasyon