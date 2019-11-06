Birikim yapana yeni destek

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek.

'nagöre, vergi vemakro ihtiyatidüzenlemeleryoluyla üretkenolmayan yatırımlarıncazibesi azaltılarak,tasarruflar verimlialanlardakiyatırımlarayönlendirilecek.İkinci ve sonrakikonut alımlarındavergileme ve kredikullanımına ilişkindüzenleme ve uygulamalargözden geçirilecek.Hanehalkı tasarruflarınınartırılmasını teminendesteklenecek. Bankalarile görüşülerek belirlenenalanlarda konut ve çeyizhesaplarına benzer alternatifmodeller oluşturulacak.