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Ekspertiz ücreti iade

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2019
EKSPERTİZ ÜCRETİ İADE

Krediyle ev alanlar dikkat! Ekspertiz raporunun faturası bankaya kesilmişse, tüketici ödediği ücreti geri alabilir. Genel Başkanı , ekspertiz hizmetinin faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini belirterek, "Ekspertiz konusunda firmalar faturayı bankalara kesiyor, da bunun ücretini tüketiciden alıyor. Bu yanlış bir uygulama. Bankaların bu ücreti tüketiciden talep edebilmesi için fatura o kişinin adına kesilmek zorundadır" dedi.

Genel Başkanı Mahmut Şahin, ekspertiz hizmetinin faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini belirterek, "Ekspertiz konusunda firmalar faturayı bankalara kesiyor, da bunun ücretini tüketiciden alıyor. Bu yanlış bir uygulama. Bankaların bu ücreti tüketiciden talep edebilmesi için fatura o kişinin adına kesilmek zorundadır" dedi. Hizmetlerin faturalandırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Tüketici, miktarı ne kadar olursa olsun bir ekspertiz ücreti ödemişse hakem heyetine giderek bunun iadesini talep edebilir. Miktarın yüksek olduğu durumlarda ise tüketici mahkemelerine başvurulmalı" dedi.

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