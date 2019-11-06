Evlenene toplu para | Kimler yararlanıyor, ne kadar ödeniyor?
Giriş Tarihi: 06.11.2019
Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Peki kimler yararlanıyor, ne kadar ödeniyor? Detaylar haberimizde...Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak bunu alabilmek için başvuru yapmak şart...
Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.
Ne kadar ödeniyor?
Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor.
Her evlenen alabiliyor mu?
Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor.
Başvuru için belli bir süre var mı?
Evet. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.
Hem çeyiz parası hem maaş alınır mı?
Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor.
İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu?
Hayır verilmiyor. Çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor. İkinci evlilik yapsa da yeniden 24 maaş ödenmiyor. Böyle bir imkan sunulmuyor.
- Diğer hak sahiplerinin maaşı etkileniyor mu?
Evet etkileniyor. Örneğin 2 yetim kız kardeş maaş alıyorsa, evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.
FARUK ERDEM - TAKVİM
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