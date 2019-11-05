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Enflasyonda düşüş sürüyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2019
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ekim ayı enflasyonu Eylül'de olduğu gibi tek hane geldi. 2016 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çekirdek yüzde 6.67 ile Ağustos 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Geçen yılki kur saldırısının ardından 2018'in Ekim ayında yüzde 25.24 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkan , Hazine ve 'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinin sonunda yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 'in açıkladığı verilere göre; TÜFE Ekim'de yüzde 2 arttı. Eylül'de 26 ay aradan sonra tek haneye gerileyen yıllık enflasyon, Ekim'de yüzde 8.55 ile Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Çekirdek enflasyon yüzde 6.67 ile Ağustos 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi.



ÜFE 6.5 YILIN DİBİNDE
Geçen yılın Ekim ayında yüzde 45.01'e kadar yükselen Üretici Fiyatları Endeksi () ise bu yılın aynı döneminde yüzde 1.70 ile Nisan 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ana harcama grupları itibarıyla Ekim'de aylık en yüksek artış yüzde 11.70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.59 ile eğlence ve kültür oldu. Yıllık en fazla artış ise yüzde 43.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

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