Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme! BES’ten para çekme imkanı
Giriş Tarihi: 05.11.2019
Cumhurbaşkanlığı 2020 Yılı Programı’na ikinci emeklilik damgasını vurdu. Birikimini evlilik, eğitim, ev için çeken BES’te kalacak. Gençlere devlet katkısı artacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye'nin 2020 yılına güçlü adımlarla gireceğini ortaya koydu. Programın önemli ayaklarından birini milyonlarca çalışanı ilgilendiren, emeklilik gelirinin artırılması için atılacak adımlar oluşturdu.
● TAMAMLAYICI EMEKLİLİK: Sosyal tarafların mutabakatı ile tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek.
● YAŞA GÖRE DESTEK: Genç kesimde tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaşacak.
● PARA ÇEKME İMKANI: Sağlık, eğitim, evlilik, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.
● DÖVİZLİ BES: Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına dövizli BES gelecek.
● ÖNCE ARABULUCU: Tüketici uyuşmazlıklarında da arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.
● HARÇ MASRAFI İNECEK: İcra ve harç masraflarının azaltılmasına ilişkin çalışma yapılacak. Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınması yönünde mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacak.
● GIDA FİYATLARI DÜŞECEK: Meyve ve sebze ile et ve süt ürünlerinde taşıma ara��ları modernizasyonu teşvik edilecek. Teknolojik örtü altı üretimi ve yenilenebilir enerji kullanan seralar desteklenecek.
● TOPARLANMA İVME KAZANACAK: Ekonomi yüzde 5 büyüyecek. Enflasyonun yüzde 8.5'e indirilmesi hedefleniyor.
● İSTİHDAM ARTACAK: İstihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık 1.1 milyon artması, işsizliğin ise yüzde 11.8'e gerilemesi planlanıyor.
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