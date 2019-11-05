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Bağış yapmak kolaylaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2019
BAĞIŞ YAPMAK KOLAYLAŞTI

ile Türk arasındaki işbirliğiyle Kızılay'a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları, tek bir göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.

Türk Telekom ile Türk Kızılay arasındaki işbirliğiyle 'a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen kullanıcıları, tek bir göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Abonelikli Bağış Sistemi ile Türk Kızılay'a yapılan yardımların sürekliliğini ve etkisini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

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