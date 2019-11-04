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Tarlada 2.5 tezgahta 7 TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
TARLADA 2.5 TEZGAHTA 7 TL

Kış aylarının vazgeçilmezi limon tezgahlarda yerini almaya başladı. 'nin limon deposu olarak bilinen 'e bağlı Erdemli'de üretilen limonlar tüm şehirlere dağıtılıyor. Mersin'den 2.5 liraya yola çıkan limonun kilogramı, 'da lira arasında satılıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi limon tezgahlarda yerini almaya başladı. 'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'e bağlı Erdemli'de üretilen limonlar tüm şehirlere dağıtılıyor. 'den 2.5 liraya yola çıkan limonun kilogramı, 'da 6-7 lira arasında satılıyor

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