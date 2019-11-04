Tarlada 2.5 tezgahta 7 TL
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Kış aylarının vazgeçilmezi limon tezgahlarda yerini almaya başladı. Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'e bağlı Erdemli'de üretilen limonlar tüm şehirlere dağıtılıyor. Mersin'den 2.5 liraya yola çıkan limonun kilogramı, İstanbul'da 6-7 lira arasında satılıyorKış aylarının vazgeçilmezi limon tezgahlarda yerini almaya başladı. Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'e bağlı Erdemli'de üretilen limonlar tüm şehirlere dağıtılıyor. Mersin'den 2.5 liraya yola çıkan limonun kilogramı, İstanbul'da 6-7 lira arasında satılıyor
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