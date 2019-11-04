Esnafa enerji indirimi
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara yeni destek başlatılmasını isteyerek, "Esnafa doğalgaz, elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı" ifadelerini kullandı.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara yeni destek başlatılmasını isteyerek, "Esnafa doğalgaz, elektrik, su, akaryakıt gibi enerji kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı" ifadelerini kullandı.
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