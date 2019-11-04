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Esnafa enerji indirimi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
ESNAFA ENERJİ İNDİRİMİ

ve Genel Başkanı , esnaf ve sanatkarlara yeni destek başlatılmasını isteyerek, "Esnafa doğalgaz, elektrik, su, akaryakıt gibi kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara yeni destek başlatılmasını isteyerek, "Esnafa doğalgaz, elektrik, su, akaryakıt gibi kalemlerinde indirimli tarife uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

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