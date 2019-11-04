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Metropollerin nüfusunu aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
METROPOLLERİN NÜFUSUNU AŞTI

Resmi açılışının ardından geçen 1 yılda 40 milyon 470 bin kişinin seyahat ettiği , geliş-gidiş yapan yolcu açısından Tokyo, , Şanghay, , Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile gibi büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktı.

Resmi açılışının ardından geçen 1 yılda 40 milyon 470 bin kişinin seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, geliş-gidiş yapan yolcu açısından Tokyo, , Şanghay, , Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile gibi büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktı.

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