Metropollerin nüfusunu aştı
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Resmi açılışının ardından geçen 1 yılda 40 milyon 470 bin kişinin seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, geliş-gidiş yapan yolcu açısından Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Sao Paulo, Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile New York gibi büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktı.Resmi açılışının ardından geçen 1 yılda 40 milyon 470 bin kişinin seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, geliş-gidiş yapan yolcu açısından Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Sao Paulo, Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile New York gibi büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktı.
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