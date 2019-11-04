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Altın mevduatı 64 milyar TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
ALTIN MEVDUATI 64 MİLYAR TL

Ocak - Eylül döneminde mevduatları 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 67.3 artarak 64 milyar 519 milyon 441 bin liraya ulaştı. Mevduat, geçen yılın 9 ayında 38 milyar 563 milyon 932 bin lira düzeyindeydi. Bu da yaklaşık 26 milyar liralık artışı ortaya koydu.

Ocak - Eylül döneminde mevduatları 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 67.3 artarak 64 milyar 519 milyon 441 bin liraya ulaştı. Mevduat, geçen yılın 9 ayında 38 milyar 563 milyon 932 bin lira düzeyindeydi. Bu da yaklaşık 26 milyar liralık artışı ortaya koydu.

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