150 bin çoban açığını Afganlar kapatacak
Giriş Tarihi: 04.11.2019
İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için Afgan çoban formülü üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, asgari 5 bin liraya çalışacak çoban bulamadıklarını söyleyerek, "Yeterli çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Halihazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için Afgan çoban formülü üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, asgari 5 bin liraya çalışacak çoban bulamadıklarını söyleyerek, "Yeterli çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Halihazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.
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