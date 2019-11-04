Enflasyon açıklandı, dolar sert düştü! Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım güncel dolar kuru
Dolar/TL, küresel faiz indirimleri ve likiditeyi artıracak para politikalarının ardından Fitch'in Türkiye'nin not görünümünü 7 yıl aradan sonra yukarı yönlü olarak güncellemesi ve TL üzerindeki risklerin azalmaya başladığını belirterek 2019 büyümesini pozitife çekmesiyle haftaya düşüşle başladı. Yıllık yüzde 8.55'e inen tüketici enflasyonu sonra, 4 Kasım gününde dolar/TL 5.70 altına inerek 5.68'leri gördü
Dolar/TL, Fed'in faiz indirdiği geçen hafta 5.75 altına inip 5.70 altını zorladıktan sonra Türkiye'nin PMI verisinin beklentilerden kötü gelmesi ve ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle 5.73 seviyesini zorlamıştı ancak cuma akşamı açıklanan Fitch raporuyla TL pozitif ayrışmaya başladı.
Fitch, Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çekerek iyileşmeye işaret ederken, Türkiye'nin dolar borçlanması açısından önemli olan 2019 yılı büyüme tahminini de yüzde eksi 0,3'ten revize etti ve pozitif olarak yüzde 0,8'e yükseltti.
Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Anneye 15.600 TL
- Yeni BES nasıl olacak?
- Milyonları ilgilendiren sistemde yeni düzenleme
- Ev satışında yeni dönem
- Altın mevduatı 64 milyar TL
- 150 bin çoban açığını Afganlar kapatacak
- Altın düşüşle başladı! Uzmanlar rakam vererek uyardı
- Metropollerin nüfusunu aştı
- Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
- Esnafa enerji indirimi
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı! Silah çektiler tekme tokat dövdüler...
- Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis etmiş!
- FETÖ'nün finans ayağına 10 ilde operasyon!
- Kayserispor Fenerbahçe maç sonucu: 1-0
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli! Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli |Video
- Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp...
- Susurluk kazasının perde arkası! Araçta Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Edip Bucak vardı
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan CHP'ye çok sert eleştiri: Bunlar sözüm ona Atatürkçü değil mi?
- Beşiktaş Bebek Sahil'de teknede korkutan yangın!
- Belli oldu! Türkiye otomotivde...
- Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı