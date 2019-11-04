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Enflasyon açıklandı, dolar sert düştü! Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım güncel dolar kuru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
ENFLASYON AÇIKLANDI, DOLAR SERT DÜŞTÜ!

/TL, küresel faiz indirimleri ve likiditeyi artıracak para politikalarının ardından Fitch'in Türkiye'nin not görünümünü 7 yıl aradan sonra yukarı yönlü olarak güncellemesi ve TL üzerindeki risklerin azalmaya başladığını belirterek 2019 büyümesini pozitife çekmesiyle haftaya düşüşle başladı. Yıllık yüzde 8.55'e inen tüketici enflasyonu sonra, 4 Kasım gününde dolar/TL 5.70 altına inerek 5.68'leri gördü

/TL, Fed'in faiz indirdiği geçen hafta 5.75 altına inip 5.70 altını zorladıktan sonra Türkiye'nin PMI verisinin beklentilerden kötü gelmesi ve ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle 5.73 seviyesini zorlamıştı ancak cuma akşamı açıklanan Fitch raporuyla TL pozitif ayrışmaya başladı.

Fitch, Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çekerek iyileşmeye işaret ederken, Türkiye'nin dolar borçlanması açısından önemli olan 2019 yılı büyüme tahminini de yüzde eksi 0,3'ten revize etti ve pozitif olarak yüzde 0,8'e yükseltti.

Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını gösterdi.

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