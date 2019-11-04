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Marmaray’dan 1.4 milyar TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2019
MARMARAY’DAN 1.4 MİLYAR TL

'nin 'ı 6 yılda yaklaşık 403 milyon kişi kullandı. başı kullanım ücreti ortalama 3.40 lira olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 1 milyar 402 milyon liraya tekabül ediyor.

Türkiye'nin 'ı 6 yılda yaklaşık 403 milyon kişi kullandı. başı kullanım ücreti ortalama 3.40 lira olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 1 milyar 402 milyon liraya tekabül ediyor.

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